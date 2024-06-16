В Госдуме предложили устанавливать алкотестеры в общепите и на заправках

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил обращения к главам Минтранса и МВД РФ "для профилактики употребления алкоголя за рулем и защиты прав водителей".
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