«Любил жизнь во всех ее проявлениях»: на СВО погиб выпускник омского колледжа культуры Владислав Назаренко.
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«Любил жизнь во всех ее проявлениях»: на СВО погиб выпускник омского колледжа культуры Владислав Назаренко.