Кевина Костнера заподозрили в романе с девушкой на 40 лет моложе актера

Актер Кевин Костнер завел роман с молодой девушкой, что вызвало бурные обсуждения среди его фанатов. Поводом для слухов стала его выход в свет с Рейни Кастанедой, которая младше него на 40 лет, сообщает Daily Mail.
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