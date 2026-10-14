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Царьград

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Фетисов назвал отказ в визах русским гимнасткам «продолжением политики издевательств»

Фетисов назвал отказ в визах русским гимнасткам «продолжением политики издевательств»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко осудил решение властей Нидерландов отказать в выдаче въездных виз лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике.

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