Фетисов назвал отказ в визах русским гимнасткам «продолжением политики издевательств»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко осудил решение властей Нидерландов отказать в выдаче въездных виз лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Aselsan испытала ...
- В Березниках 14-л...
- МВД предупреждает...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым