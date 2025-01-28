Глава лидирующего консервативного блока ХДС/ХСС Мерц перед досрочными выборами в бундестаг озвучил свои противоречивые приоритеты Фридрих Мерц.
Будущий канцлер путается в показаниях
Комментарии
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ШКИПЕР
Мерц ну прямо сказочный долбо@б .
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19 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
И чего этот выкормыш родины агрессивного фашизма сучит ногами? Или снова зачесалось? Если это так, то пусть не ждёт, что российские танки, как в 1945ом, будут на улицах Берлина. Это будет последняя для истории Германии война.
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16 час.
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