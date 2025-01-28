ВТ

Вячеслав Тарасов

И чего этот выкормыш родины агрессивного фашизма сучит ногами? Или снова зачесалось? Если это так, то пусть не ждёт, что российские танки, как в 1945ом, будут на улицах Берлина. Это будет последняя для истории Германии война.