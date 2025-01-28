Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Зязев
    Мир поперхнулся искусив дерьма! Устроили веселуху бывших охранников и бывших зэков Освенцима! Будут хвастаться шрамам...Последние события...
  • Ольга Каширина
    Ах,как хочется нагадить России господину Рюте. .  А пословицу русскую знаешь?"Не рой другому яму, сам в нее попадешь"...Четыре варианта «...
  • Семен Демин
    Все так. Только референдум на Украине сейчас невозможен.Четыре варианта «...

Будущий канцлер путается в показаниях

Будущий канцлер путается в показаниях

Глава лидирующего консервативного блока ХДС/ХСС Мерц перед досрочными выборами в бундестаг озвучил свои противоречивые приоритеты Фридрих Мерц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Мерц ну прямо сказочный долбо@б .
Ответить
19 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
И чего этот выкормыш родины агрессивного фашизма сучит ногами? Или снова зачесалось? Если это так, то пусть не ждёт, что российские танки, как в 1945ом, будут на улицах Берлина. Это будет последняя для истории Германии война.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх