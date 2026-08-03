В Иркутске мужчине вернули Lexus, который угнали более 20 лет назад

Автомобиль похитили в Подмосковье в 2005 году. Спустя два десятилетия его обнаружили при постановке на учёт: инспектор заметил следы изменения VIN-номера, а экспертиза подтвердила, что номерную планку вварили в кузов.
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