Зачастую на предприятиях в России сотрудники боятся даже заикаться об организации защиты от БПЛА и соответствующих расходах.
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"почему предприятия не обеспечивают собственную безопасность"?
Потому что охранять наш честный труд призвана именно армия.