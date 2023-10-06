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France 24: Франции придётся вывести своих военных из Нигера

France 24: Франции придётся вывести своих военных из Нигера

Франция вынуждена вывести свои войска из Нигера, сообщает телеканал France 24. «Несмотря на дипломатические усилия Парижа в переговорах с новым правительством Нигера, всё же французским военным придётся покинуть территорию этой африканской страны», — сказано в материале.

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