В Чувашии впервые пройдет молодежный фестиваль поэзии «Культурный код «Сеспель»

Первый межрегиональный поэтический фестиваль-конкурс «Культурный код «Сеспель», посвященный классику чувашской литературы Михаилу Сеспелю, пройдет в Чувашии в сентябре-ноябре, сообщили в Чувашском государственном театре юного зрителя имени М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии