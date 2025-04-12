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В Черниговской области боевика ВСУ задержали за призыв к госперевороту

В Черниговской области боевика ВСУ задержали за призыв к госперевороту

Военнослужащего одной из частей Черниговского гарнизона, подозреваемого в призывах к насильственному изменению конституционного строя и захвату власти, задержала Служба безопасности Украины (СБУ), 12 апреля сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале оперативного командования ВСУ «Север».

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