В Черниговской области боевика ВСУ задержали за призыв к госперевороту

Военнослужащего одной из частей Черниговского гарнизона, подозреваемого в призывах к насильственному изменению конституционного строя и захвату власти, задержала Служба безопасности Украины (СБУ), 12 апреля сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале оперативного командования ВСУ «Север».