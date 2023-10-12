В Российском фонде культуры рассказали о подаренных дирижером Борисом Александровым картинах

Ансамбль Песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова отмечает 95 лет со дня основания. В юбилейный день Российский фонд культуры публикует материал о дарах, переданных в Советский фонд культуры в 1988 году народным артистом СССР, сыном первого музыкального руководителя ансамбля Борисом Александровичем Александровым.
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