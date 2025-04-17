Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей

Ученым предстоит решить три ключевые задачи для успешного освоения дальнего космоса. К ним относятся проблемы долгосрочного пребывания человека в космосе, поиск новых методов передачи информации и обеспечение энергетических потребностей объектов, которые планируется создать на Марсе.