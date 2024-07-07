Военкор Коц показал кадры «загонной охоты» на украинскую БМП Bradley

Российские разведчики обнаружили и подожгли украинскую боевую машину пехоты Bradley в районе села Евгеновка на покровском направлении, сообщил военный корреспондент Александр Коц, опубликовав в своем Telegram-канале соответствующие кадры.
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