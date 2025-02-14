Исследование выявило серьезные неврологические осложнения у детей с гриппом

Американская академия педиатрии (AAP) и Научный центр здоровья детей (NICHD) опубликовали исследование, которое подчеркивает важность учета неврологических осложнений гриппа при вакцинации и лечении детей.
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