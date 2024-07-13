Продюсер Рудченко: Галкин* выступил на украинской свадьбе из-за крайней нужды

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Максим Галкин* мог выступить на украинской свадьбе из-за финансовой необходимости, предполагая, что артист подстроил свой репертуар под мероприятие для получения большого гонорара.
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