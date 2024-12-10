Минфин придумал, куда направить деньги от штрафов за нарушение ПДД

Минфин хочет направить средства от штрафов за нарушение ПДД в федеральный бюджет Минфин России выступил с инициативой перераспределения доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения в пользу федерального бюджета, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.