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Царьград

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Госдума введет ограничение: не более 20 карт на человека с 2027

Госдума введет ограничение: не более 20 карт на человека с 2027

С 1 сентября в России начнет действовать система учета платежных карт для борьбы с мошенничеством. Анатолий Аксаков сообщил, что гражданам будет запрещено иметь более 20 карт с 2027 года.

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