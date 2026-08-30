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Никонов извинился за эпизод, после которого Мелоша увезли со льда на носилках

Никонов извинился за эпизод, после которого Мелоша увезли со льда на носилках

23-летний нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов принес извинения за нанесение травмы защитнику минского «Динамо» Николя Мелошу.

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