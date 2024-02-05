Настя Ивлеева требует компенсацию в размере 4,6 миллиона рублей от производителя Easy Peasy Елена ГалицкаяБлогерша и предприниматель Настя Ивлеева подала иск на производителя своих энергетиков Easy Peasy, требуя компенсацию в размере 4,6 миллиона рублей.
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