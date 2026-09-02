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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис об академии «Спартака»: «Где новые таланты? Руководители и агенты угробили систему. Вокруг клуба огромное количество вредителей»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис задался вопросом о работе академии «Спартака».

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