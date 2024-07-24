Бастрыкин: СК России привлёк в ответственности более 500 боевиков ВСУ

Москва, 25 июля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Следственный комитет России с 2014 года привлёк к ответственности свыше 500 боевиков украинских вооружённых формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса.
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