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Сама наглость: коты, которые плевать хотели на нормы хорошего поведения

Сама наглость: коты, которые плевать хотели на нормы хорошего поведения

Казалось бы, кошки — с древности самые грациозные, величественные и таинственные создания. Но не тут-то было — ведь в каждой кошке живет душа маленького котенка, наглого и непослушного! Взгляните на эти пушистые мордочки, которые и понятия не имеют о том, что такое хорошие манеры! .

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