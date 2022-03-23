Шестеркин пропустил 5 шайб за 11 минут во 2-м периоде матча с «Нью-Джерси» и был заменен

Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб во 2-м периоде матча с «Нью-Джерси» и был заменен. «Рейнджерс» уступили «Девилс» (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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