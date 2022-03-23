Шестеркин пропустил 5 шайб за 11 минут во 2-м периоде матча с «Нью-Джерси» и был заменен

Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб во 2-м периоде матча с «Нью-Джерси» и был заменен. «Рейнджерс» уступили «Девилс» (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Симон Фуркад об отстранении россиян: «Вопрос не только о спорте, это вопрос политики. Не думаю, что отстранение – правильное решение»
- Ростовцев о возможной смене гражданства российскими биатлонистами: «Это непорядочно и неправильно. Ни одна страна не поддерживает так своих спортсменов, как Россия»
Свежие комментарии