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В Роскомнадзоре отчитались о блокировке фишинговых сайтов

По итогам января специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.

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