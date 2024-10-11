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Калужские новости

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ЕР: По народной программе партии на селе идет строительство школ и больниц

ЕР: По народной программе партии на селе идет строительство школ и больниц

По сообщению сайта «Единой России», народная программа партии охватывает наиболее важные направления в этой сфере – от медицинского обеспечения на селе до образования и культурыПо сообщению сайта "Единой России", народная программа партии охватывает наиболее важные направления в этой сфере - от медицинского обеспечения на селе до образования и культуры.

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