ЕР: По народной программе партии на селе идет строительство школ и больниц

По сообщению сайта «Единой России», народная программа партии охватывает наиболее важные направления в этой сфере – от медицинского обеспечения на селе до образования и культурыПо сообщению сайта "Единой России", народная программа партии охватывает наиболее важные направления в этой сфере - от медицинского обеспечения на селе до образования и культуры.