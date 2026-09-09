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Сафонов пропустил в 6 из 6 матчей сезона. Букмекеры считали, что он сыграет на ноль со «Слованом»

«ПСЖ» разгромил «Слован» (6:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Букмекеры считали, что словацкий клуб не забьет парижанам.

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