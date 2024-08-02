Виктор Бут призвал россиян быть острожными при поездках за границу

Российский предприниматель, осужденный в 2012 году на 25-летнее пребывание в американской тюрьме, Виктор Бут призвал россиян быть осторожными при посещении недружественных стран, поскольку они не прекращали «охоту на русских».
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