Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Виктор Бут призвал россиян быть острожными при поездках за границу

Виктор Бут призвал россиян быть острожными при поездках за границу

Российский предприниматель, осужденный в 2012 году на 25-летнее пребывание в американской тюрьме, Виктор Бут призвал россиян быть осторожными при посещении недружественных стран, поскольку они не прекращали «охоту на русских».

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