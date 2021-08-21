Контрольные матчи. «Спартак» проиграл «Амуру» по буллитам, сборная Беларуси и «Барыс» сыграли вничью 4:4, ЦСКА победил «Авангард»

Сегодня прошли очередные контрольные матчи с участием клубов КХЛ. Контрольные матчи Витязь – Адмирал – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) 1:0 – 2 Лещенко (Лямин, Кондырев) 2:0 – 47 Ойямяки 2:1 – 55 Макаренко (Казаманов) 3:1 – 56 Яремчук (Аркалов, Лещенко) ЦСКА – Авангард – 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) 1:0 – 26 Нестеров (Валльмарк, Плотников), ГБ 1:1 – 27 Давыдов, ГБ 2:1 – 45 Плотников (Нестеров, Окулов) 3:1 – 51 Гилмор (Окулов), ГБ 3:2 – 54 Дедунов (Покка), ГБ 4:2 – 59 Григоренко (Слепышев, Валльмарк) Сборная Беларуси – Барыс – 4:4 (1:1, 2:1, 1:2) 0:1 – 1 Волк 1:1 – 16 Павлович 1:2 – 23 Волк 2:2 – 25 Протас 3:2 – 27 Принс 3:3 – 43 Зубов (Гурков) 3:4 – 44 Михайлис (Шестаков, Волк) 4:4 – 53 Шарангович (Еременко) Спартак – Амур – 3:4 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 0:2 Б) 0:1 – 6 Галузин ГБ 0:2 – 17 Аляев (Ленц, Томашек) 1:2 – 21 Шашков 2:2 – 23 Шипов (Талалуев) 3:2 – 31 Хохлачев (Ерабек, Вишневский) 3:3 – 34 Бутузов ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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