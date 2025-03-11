В Нижегородской области перед судом предстанет мужчина за финансирование экстремистской организации

Установлено, что у 28-летнего жителя г. Кстово, являющегося сторонником запрещенной организации, возник умысел, направленный на финансирование деятельности экстремистской организации, путем систематического перечисления им денежный средств.
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