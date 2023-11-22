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Леброн Джеймс поставил очередной вечный рекорд

Леброн Джеймс поставил очередной вечный рекорд

Леброн Джеймс набрал 17 очков, 9 передач и 7 подборов в матче внтрусезонного турнира НБА. Совершенно дежурная статистика для Леброна, но в этот раз одно из 17 набранных очков стало юбилейным, 39-тысячным для Короля.

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