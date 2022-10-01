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«Зенит» - «Ростов». Веденеев: Карпин наверняка даст задание «выключить» Клаудиньо и Вендела из игры, а с остальными можно справиться

«Зенит» - «Ростов». Веденеев: Карпин наверняка даст задание «выключить» Клаудиньо и Вендела из игры, а с остальными можно справиться

Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев поделился с «РБ Спорт» ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Ростова».

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