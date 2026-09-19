"Слушай меня сюда, бабка..." Авторитет грозил пенсионерке за утерянные $3,5 млн, но бывший бухгалтер назначила ему стрелку у песочницы

Валентина Степановна поправила очки, потянула на себя ручку тяжелого черного чемодана и уверенным шагом направилась к выходу из зоны прибытия аэропорта Пулково.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Чудовище»: в Тур...
- СТ «Выжали всё из ст...
- «Выжали всё из ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым