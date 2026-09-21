Иран разрушил 17 военных баз США на Ближнем Востоке

До недавнего времени сеть американских баз вокруг Ирана давала руководителям этой страны все основания опасаться, что, если они попытаются взять пролив под свой контроль, их режим будет разгромлен военными средствами.
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