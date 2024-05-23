Пленный рассказал, что его ротный опорник существовал только на бумагах

Украинский пограничник Александр Савченко, попавший в плен на харьковском участке фронта, рассказал, что ротный опорный пункт вблизи границы с Россией, где он нес службу, фактически таковым не является, передает РИА Новости.
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