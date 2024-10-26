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Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома Техаса

Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома Техаса

Американские власти выдвинули обвинение в отношении сторонника кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, напавшего на сотрудника избирательного участка в округе Бексар, штат Техас, сообщает The Hill.

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