"Сойду в могилу, смеясь": как слепой поймал "архитектора Холокоста"

Global Look Press "Я сойду в могилу, смеясь, поскольку тот факт, что на моей совести смерть пяти миллионов евреев, дарит мне необычайное удовлетворение", – так запредельно цинично о жертвах геноцида высказался "архитектор Холокоста" Адольф Эйхман.