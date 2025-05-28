Вот такие вот дороги в Горняцком районе.г.Макеевки.Поселок Холодная Балка 3.Ямы , грязь,пыль.Засыпьте пожалуйста хотя бы старым асфальтом, ездить и ходить по тротуарам не возможно,ямы везде!!!!Как тебе такое Илон Маск????!!!!Video: Видео от Сергея Корнева.