МВД ФРГ предложило расширить полномочия разведслужб

В МВД ФРГ предложили внести изменения в законодательство с целью расширения полномочий разведслужб.Опубликованный на сайте министерства законопроект предусматривает возможность проникновения сотрудников разведслужб в дома, получения ими доступа к компьютерам и смартфонам, а также вмешательства в передачу данных.