МВД ФРГ предложило расширить полномочия разведслужб

В МВД ФРГ предложили внести изменения в законодательство с целью расширения полномочий разведслужб.Опубликованный на сайте министерства законопроект предусматривает возможность проникновения сотрудников разведслужб в дома, получения ими доступа к компьютерам и смартфонам, а также вмешательства в передачу данных.
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