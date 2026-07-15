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Аргументы и Факты

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МВД ФРГ предложило расширить полномочия разведслужб

МВД ФРГ предложило расширить полномочия разведслужб

В МВД ФРГ предложили внести изменения в законодательство с целью расширения полномочий разведслужб.Опубликованный на сайте министерства законопроект предусматривает возможность проникновения сотрудников разведслужб в дома, получения ими доступа к компьютерам и смартфонам, а также вмешательства в передачу данных.

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