Пушилин: Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Азовское море обладает рядом преимуществ, благодаря которым его можно использовать в качестве еще одной курортной зоны для россиян.
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