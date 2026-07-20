Покушение на одного из руководителей ЗАЭС: Чем можно ответить на бандеровский террор

Киевский режим упивается безнаказанностью, но его конец неизбежен Дмитрий Родионов Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Кирилл Озимко Сергей Прокопенко Россия требует от МАГАТЭ и профильных международных структур четкого осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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