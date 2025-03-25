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Чалханоглу: «Моя цель — выиграть Лигу чемпионов и, возможно, «Золотой мяч»

Чалханоглу: «Моя цель — выиграть Лигу чемпионов и, возможно, «Золотой мяч»

Полузащитник «Интера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о своих целях.Полузащитник «Интера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о своих целях.

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