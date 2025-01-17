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12 русских пострадавших госпитализированы после ДТП на Шри-Ланке

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На Шри-Ланке произошло серьёзное ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. В результате аварии один человек погиб, а 19 получили ранения.

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