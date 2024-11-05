СК установил хищение имущественного комплекса Минобороны в Москве за 700 млн

Фигуранты дела о хищении имущества Минобороны РФ в Балашихе причастны к хищению имущественного комплекса из 24 объектов недвижимости в Москве общей стоимостью более 700 миллионов рублей, сообщили 5 ноября в Следственном комитете России.
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