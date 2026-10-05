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Мировое обозрение

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С фронта — к школьной доске: Многодетный отец с Алтая после ранения исполнил мечту стать учителем

С фронта — к школьной доске: Многодетный отец с Алтая после ранения исполнил мечту стать учителем

Главное в тезисах: Возвращение к мирной жизни: Участник СВО Сергей Скоркин из Горно-Алтайска, получивший тяжёлое ранение под Часовым Яром, уже год преподаёт в Чойской школе.

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