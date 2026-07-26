Личность подозреваемого в совершении наезда на толпу в Берлине установлена

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который подозревается в совершении наезда на толпу в центре Берлина, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя городской полиции Флориана Ната.
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