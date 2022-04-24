Леонардо: «Реал» уже три года убежден, что Мбаппе перейдет к ним. Может, они слишком уверены в этом?»

Спортивный директор «ПСЖ» пошутил над «Реалом», отвечая на вопрос о Килиане Мбаппе. «В «Реале» уже три года убеждены, что Килиан Мбаппе перейдет к ним.
Популярные статьи
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
Свежие комментарии