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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» нанес изображение быка на газон перед матчем с «Зенитом». Это запрещено регламентом РПЛ, игру могут отменить, если нарушение не устранят (Sport Baza)

«Краснодар» нарушил регламент Альфа-Банк РПЛ перед матчем с « Зенитом ». По информации Sport Baza, краснодарский клуб без согласования нанес на газон домашнего стадиона изображение быка и надпись «Вперед, быки!».

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