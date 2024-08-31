Ученые: люди жили на Майорке на 2000 лет раньше, чем считалось ранее

Историки полагали, что первые поселенцы появились на острове около 9000 лет назад.В затопленной пещере Дженовиса найден древний каменный мост, которому более 6000 лет.
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