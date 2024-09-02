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Чтобы слива радовала обильным урожаем, ухаживать за деревом необходимо не только с весны и до созревания плодов, но и после сбора урожая

Чтобы слива радовала обильным урожаем, ухаживать за деревом необходимо не только с весны и до созревания плодов, но и после сбора урожая

﻿﻿Чтобы получить хороший урожай сливы, за деревом нужно ухаживать не только с весны до созревания плодов, но и после сбора урожая.

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Комментарии
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L
Lehanaizhe
Всё славно, но придут заморозки, как нынче летом-хоть заудобряйся и заухаживайся
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15 час.

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