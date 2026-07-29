Чемпион мира У Ицзэ одержал победу и вышел в 1/4 финала Шанхай Мастерс 2026

Джон Хиггинс, Шон Мерфи, У Ицзэ и Чжао Синьтун прошли в четвертьфинал на турнире Shanghai Masters, сообщает totallysnookered У Ицзэ (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Действующий Чемпион мира У Ицзэ триумфально вернулся на снукерную арену, завоевав себе место в 1/4 финала на турнире Shanghai Masters 2026.